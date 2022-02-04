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Макрон приедет в Россию, а потом в Украину: названы даты

Новина українською →
Киев, Пятница 04 февраля 2022 09:42
Макрон приедет в Россию, а потом в Украину: названы даты Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Chesnot/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать в Россию. Потом его визит запланирован в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Как сообщается, Макрон посетит 7 февраля Россию, 8 февраля - Украину.

Ранее на этой неделе президент Франции заявил, что не исключает своего визита в Москву в ближайшее время.

"Сейчас приоритетом для меня по украинскому вопросу и диалогу с Россией является деэскалация и поиск политических решений для выхода из кризиса", - сказал французский лидер.

По его словам, он продолжит обмены мнениями одновременно с президентом Путиным и президентом Зеленским.

Напомним, Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй телефонный разговор за неделю.

Ранее Макрон тоже звонил президенту России Владимиру Путину, и тот ему пожаловался на якобы провокационные заявления Украины.

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