Макрон приедет в Россию, а потом в Украину: названы даты

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать в Россию. Потом его визит запланирован в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на AFP .

Как сообщается, Макрон посетит 7 февраля Россию, 8 февраля - Украину.

Ранее на этой неделе президент Франции заявил, что не исключает своего визита в Москву в ближайшее время.

"Сейчас приоритетом для меня по украинскому вопросу и диалогу с Россией является деэскалация и поиск политических решений для выхода из кризиса", - сказал французский лидер.

По его словам, он продолжит обмены мнениями одновременно с президентом Путиным и президентом Зеленским.