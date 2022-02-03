Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели другу телефонну розмову за тиждень. На ній обговорювалася активізація нормандського формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі програми "Право на владу".

"Я щойно приїхав прямо з Офісу президента, де у президента була чергова розмова з президентом Франції. І це друга розмова за тиждень, динаміка дуже інтенсивна. Йде постійне узгодження позицій для того, щоб виступити з сильної позиції в переговорах з Росією", - зазначив він.

Переговори у своєму Twitter прокоментував і сам Зеленський.

"Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії викликам безпеки та активізації мирного процесу в межах нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки з підтримання стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії", - зазначив президент.