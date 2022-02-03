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Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 22:06
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили Фото: Володимир Зеленський і Еммануель Макрон (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели другу телефонну розмову за тиждень. На ній обговорювалася активізація нормандського формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі програми "Право на владу".

"Я щойно приїхав прямо з Офісу президента, де у президента була чергова розмова з президентом Франції. І це друга розмова за тиждень, динаміка дуже інтенсивна. Йде постійне узгодження позицій для того, щоб виступити з сильної позиції в переговорах з Росією", - зазначив він.

Переговори у своєму Twitter прокоментував і сам Зеленський.

"Продовжили діалог з Еммануелем Макроном щодо протидії викликам безпеки та активізації мирного процесу в межах нормандського формату. Узгодили подальші спільні кроки з підтримання стійкості України та посилення фінансової та економічної взаємодії", - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні Макрон теж дзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, і той йому поскаржився на нібито провокаційні заяви України.

Зеленський також прокоментував можливість зустрічі з Путіним у Туреччині, заявивши, що йому "не важливо, де ставити крапку у війні".

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Володимир Зеленський Еммануель Макрон
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Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: що обговорили
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