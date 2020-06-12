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Макрон може відвідати Україну до кінця року, - ОП

Новини » Політика     12.06.2020 - 19:09
Макрон може відвідати Україну до кінця року, - ОП
Фото: Еммануель Макрон (1facebook com EmmanuelMacron)

Підготовку візиту Еммануеля Маркрона обговорили Андрій Єрмак і Еммануель Бонн

Президент Франції Еммануель Макрон до кінця року може приїхати з робочим візитом в Україну. Підготовку візиту Макрона в Україну обговорили керівник Офісу президента Андрій Єрмак і зовнішньополітичний радник Еммануель Бонн.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Андрій Єрмак і Еммануель Бонн обговорили підготовку майбутнього візиту Президента Франції Еммануеля Макрона в Україні, який може відбутися до кінця цього року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Андрій Єрмак здійснив робочий візит до Франції.

Раніше повідомлялося, що зустріч радників "нормандської четвірки" планується в найближчі тижні.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Еммануель Макронвизит в Украину
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