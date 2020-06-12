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Зустріч радників "нормандської четвірки" планується в найближчі тижні

Новини » Політика     12.06.2020 - 18:49
Зустріч радників "нормандської четвірки" планується в найближчі тижні
Фото: Андрій Єрмак в Парижі (president.gov.ua)

Андрій Єрмак і Еммануель Бонн обговорили хід мінського процесу

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Під час зустрічі вони обговорили можливість зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в найближчі тижні.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Також під час зустрічі сторони детально обговорили хід мінського процесу і двостороннє співробітництво України та Франції.

Єрмак також розповів про зусилля України щодо інтенсифікації мінського переговорного процесу, зокрема про перезавантаження української делегації та підвищення її статусу.

"Україна робить все можливе для повної імплементації паризьких угод, відкрило б можливість для проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки" в Берліні. Ми високо цінуємо зусилля з посередництва Франції і Німеччини як наших партнерів в нормандському форматі. Сьогодні посилення нашої координації є дуже важливим", - заявив він.

Також сторони детально обговорили стан виконання домовленостей грудневого саміту в нормандському форматі, який відбувся в Парижі, в контексті підготовки до наступної зустрічі в Берліні. При цьому вони відзначили необхідністю якнайшвидшого проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Нагадаємо, Дмитро Кулеба повідомляв, що Росія не проявляє ніякої конкретики для пожвавлення нормандського формату.

Крім того, Андрій Єрмак під час візиту до Німеччини заявив, що зустріч в нормандському форматі відбудеться до кінця року.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Нормандська четвірка
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