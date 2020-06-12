ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Макрон может посетить Украину до конца года, - ОП

Новости » Политика     12.06.2020 - 19:09
Макрон может посетить Украину до конца года, - ОП
Фото: Эммануэль Макрон (1facebook com EmmanuelMacron)

Подготовку визита Эммануэля Маркрона обсудили Андрей Ермак и Эммануэль Бонн

Президент Франции Эммануэль Макрон до конца года может приехать с рабочим визитом в Украину. Подготовку визита Макрона в Украину обсудили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и внешнеполитический советник Эммануэль Бонн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Андрей Ермак и Эммануэль Бонн обсудили подготовку предстоящего визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Украине, который может состояться до конца этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Андрей Ермак совершил рабочий визит во Францию.

Ранее сообщалось, что встреча советников "нормандской четверки" планируется в ближайшие недели.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Эммануэль Макронвизит в Украину
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь