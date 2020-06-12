Макрон может посетить Украину до конца года, - ОП

Фото: Эммануэль Макрон (1facebook com EmmanuelMacron)

Подготовку визита Эммануэля Маркрона обсудили Андрей Ермак и Эммануэль Бонн

Президент Франции Эммануэль Макрон до конца года может приехать с рабочим визитом в Украину. Подготовку визита Макрона в Украину обсудили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и внешнеполитический советник Эммануэль Бонн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Андрей Ермак и Эммануэль Бонн обсудили подготовку предстоящего визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Украине, который может состояться до конца этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Андрей Ермак совершил рабочий визит во Францию.

Ранее сообщалось, что встреча советников "нормандской четверки" планируется в ближайшие недели.

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Автор: Лера Полищук