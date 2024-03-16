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Макрон попросит РФ прекратить огонь на время Олимпийских игр

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что предложит России прекратить военные действия в Украине и соблюдать "режим тишины" на время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью Макрона для украинских СМИ в эфире национального телемарафона.

Такое намерение Макрон озвучил реагируя на призыв ведущей Натальи Мосейчук "требовать, чтобы Россия прекратила огонь во время Олимпийских игр".

"Да, мы это попросим", - заверил французский президент.

На фоне постоянных призывов международных лидеров, различных организаций и сообществ к стране-агрессу о необходимости соблюдать международные права и Устав ООН, РФ продолжает широкомасштабную военную агрессию против Украины, регулярно совершает военные преступления и не выказывает намерения прекратить оккупацию. Следовательно, можно предположить, что Кремль подобный призыв Макрона, скорее всего, в очередной раз проигнорирует.

Напомним также, что проведение летней Олимпиады-2024 запланировано на период с 26 июля по 11 августа. Игры XXXIII состоятся в столице Франции в Париже. К слову, на этой Олимпиаде будут выступать российские и белорусские спортсмены, хотя в качестве "нейтральных" в РФ официально лишили права участвовать в таких международных соревнованиях.

Олимпийские игры-2024 в Париже и участие РФ

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам соперничать под нейтральным флагом или от имени других стран. Комитет утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов.

Президент МОК Томас Бах цинично поддержал допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Белоруссию. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту соревнований.

Мэр Парижа Анн Идальго выступил против допуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде, которая пройдет в столице Франции летом.

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