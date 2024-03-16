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Макрон попросить РФ припинити вогонь на час Олімпійських ігор

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" на час проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Макрона для українських ЗМІ в ефірі національного телемарафону.

Такий намір Макрон озвучив, реагуючи на заклик ведучої Наталії Мосейчук "вимагати, щоб Росія припинила вогонь під час Олімпійських ігор". 

"Так, ми це попросимо", - запевнив французький президент.

На тлі постійних закликів міжнародних лідерів, різноманітних організацій та спільнот до країни-агресоа щодо необхідності дотримуватися міжнародного права та Уставу ООН, що лунають роками, РФ продовжує широкомасштабну військову агресію проти України, регулярно скоює воєнні злочини та не виказує наміру припинити окупацію. Відтак можна припустити, що Кремль подібний заклик Макрона, скоріш за все, чергове проігнорує.

Нагадаємо також, що проведення літньої Олімпіади-2024 заплановане на період з 26 липня по 11 серпня. Ігри XXXIII відбудуться у столиці Франції Парижі. До слова, на цій Олімпіаді виступатимуть російські та білоруські спортсмени, хоча у якості "нейтральних", до РФ офіційно позбавили права брати участь у таких міжнародних змаганнях.

Олімпійські ігри-2024 в Парижі та участь РФ

Раніше повідомлялося, що у грудні минулого року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив російським та білоруським спортсменам змагатись під нейтральним прапором або від імені інших країн. Комітет також затвердив спеціальну емблему для нейтральних спортсменів.

Президент МОК Томас Бах цинічно підтримав допуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024.

Україна зі свого боку розглядає бойкот Олімпіади, якщо туди допустять Росію та Білорусь. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, яка готова до бойкоту змагань.

Додамо, що мер Парижа Анн Ідальго виступив проти допуску росіян та білорусів до участі в Олімпіаді, яка пройде у столиці Франції влітку.

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