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Мэр Парижа против участия россиян в Олимпиаде: нельзя делать вид, что войны в Украине нет

Париж, Среда 13 марта 2024 19:15
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Мэр Парижа против участия россиян в Олимпиаде: нельзя делать вид, что войны в Украине нет Фото: во Франции против участия россиян в Олимпиаде (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Мэр Парижа Анн Идальго не хочет допускать россиян и белорусов к участию в Олимпиаде, которая пройдет в столице Франции в этом году.

Как сообщает РБК-Украина, об этом городская глава заявила в интервью Reuters.

"Я предпочитаю, чтобы они (россияне и белорусы - ред.) не приезжали (на Олимпиаду - ред.). Мы не можем вести себя так, как-будто (вторжения России в Украину - ред.) не существует. Мы не можем вести себя так, будто Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) не является диктатором, который сегодня угрожает всей Европе", - подчеркнула Идальго.

При этом она добавила, что против израильских спортсменов подобные санкции вводить нельзя, поскольку действия Израиля отличаются от агрессии России.

"О введении санкций против Израиля в связи с Олимпийскими и Паралимпийскими играми не может быть и речи. Потому что Израиль - демократическая страна", - рассказала мэр.

Что предшествовало

Напомним, Международный олимпийский комитет, который принимает решение о допуске россиян и белорусов, должен обсудить этот вопрос на ближайшей сессии.

Пока что российские и белорусские спортсмены только не могут выступать под флагом своих стран, но им разрешено участвовать в качестве "нейтральных спортсменов" - без флагов и гимнов.

Еще вчера, 12 марта, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что власти Франции не допустят российских спортсменов к выступлению на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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