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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Макрон поговорил с Зеленским после звонка Путину, - источник

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 1 июля, вечером провели разговор.

Об этом РБК-Украина сообщил проинформированный источник.

По словам собеседника издания, Макрон позвонил Зеленскому после того, как поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. 

Детали разговора двух лидеров пока неизвестны. 

Разговор Макрона и Путина

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор впервые за почти три года.

Одной из тем обсуждений стала война России против Украины. Путин в очередной раз продвигал фантазии о том, что политика Запада стала причиной конфликта и из-за западных стран якобы продолжается война.

При этом французский лидер призвал главу Кремля к срочному прекращению огня с Украиной, чтобы начать переговоры о длительном и устойчивом мире.

Также Путин и Макрон обсуждали войну Израиля с Ираном. Они согласились, что конфликт необходимо разрешить дипломатическим путем.

Как отметили в Елисейском дворце, президент Франции и российский диктатор договорились продолжить контакты.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинФранцияРоссийская ФедерацияЭммануэль МакронВойна в Украине