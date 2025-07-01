Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну, - джерело

Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 липня, ввечері провели розмову.
Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.
За словами співрозмовника видання, Макрон зателефонував Зеленському після того, як поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним.
Деталі розмови двох лідерів поки невідомі.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову вперше за майже три роки.
Однією з тем обговорень стала війна Росії проти України. Путін вкотре просував фантазії про те, що політика Заходу стала причиною конфлікту і через західні країни нібито триває війна.
При цьому французький лідер закликав главу Кремля до термінового припинення вогню з Україною, щоб почати переговори про тривалий і стійкий мир.
Також Путін і Макрон обговорювали війну Ізраїлю з Іраном. Вони погодилися, що конфлікт необхідно вирішити дипломатичним шляхом.
Як зазначили в Єлисейському палаці, президент Франції та російський диктатор домовилися продовжити контакти.
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