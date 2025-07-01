Макрон поговорив із Зеленським після дзвінка Путіну, - джерело

Розмова Макрона і Путіна

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову вперше за майже три роки.

Однією з тем обговорень стала війна Росії проти України. Путін вкотре просував фантазії про те, що політика Заходу стала причиною конфлікту і через західні країни нібито триває війна.

При цьому французький лідер закликав главу Кремля до термінового припинення вогню з Україною, щоб почати переговори про тривалий і стійкий мир.

Також Путін і Макрон обговорювали війну Ізраїлю з Іраном. Вони погодилися, що конфлікт необхідно вирішити дипломатичним шляхом.

Як зазначили в Єлисейському палаці, президент Франції та російський диктатор домовилися продовжити контакти.

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