Макрон планирует выступить с заявлением вечером 8 октября: что может сказать

Макрон должен выступить, когда срок, установленный им экс-премьеру Себастьену Лекорню для переговоров с политическими силами, закончится.

Издание предполагает, что президент хочет объявить о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента).

Le Figaro пишет, что Макрон отдельно принял для разговора спикера Сената Жерара Ларше и председателя Национального собрания Яэль Брон-Пиве. В соответствии со статьей 12 Конституции Франции такие консультации предусмотрены перед роспуском нижней палаты.

При этом другой источник Le Figaro сообщил, что эти дискуссии касались поиска "точек равновесия".

Окончательное решение Макрон должен принять после получения отчета от Себастьена Лекарню по итогам переговоров с лидерами партий.