Макрон планирует выступить с заявлением вечером 8 октября: что может сказать

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует выступить с заявлением вечером 8 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Макрон должен выступить, когда срок, установленный им экс-премьеру Себастьену Лекорню для переговоров с политическими силами, закончится.
Издание предполагает, что президент хочет объявить о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента).
Le Figaro пишет, что Макрон отдельно принял для разговора спикера Сената Жерара Ларше и председателя Национального собрания Яэль Брон-Пиве. В соответствии со статьей 12 Конституции Франции такие консультации предусмотрены перед роспуском нижней палаты.
При этом другой источник Le Figaro сообщил, что эти дискуссии касались поиска "точек равновесия".
Окончательное решение Макрон должен принять после получения отчета от Себастьена Лекарню по итогам переговоров с лидерами партий.
Как писало РБК-Украина, 6 октября Себастьен Лекорню подал Эммануэлю Макрону заявление об отставке с должности премьер-министра Франции. Президент Франции принял его.
Напомним, 8 сентября Национальное собрание Франции объявило вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру. Соответствующее решение поддержали 194 депутата из 364 - за отставку правительства проголосовали все оппозиционные Эммануэлю Макрону партии, от ультралевых до ультраправых.
На следующий день, 9 сентября, президент Макрон назначил новым премьером страны Себастьена Лекорню, который в предыдущем правительстве занимал должность министра обороны. После назначения Макрон поручил ему провести консультации с парламентскими силами и представить состав нового правительства.
Лекорню стал пятым премьер-министром за последние два года.
Подробно о том, почему предыдущее правительство Франции отправили в отставку - читайте в материале РБК-Украина.