Макрон планує виступити із заявою увечері 8 жовтня: що може сказати

Макрон має виступити, коли термін, встановлений ним екс-прем'єру Себастьєну Лекорню для переговорів з політичними силами, закінчиться.

Видання припускає, що президент хоче оголосити про розпуск Національних зборів (нижньої палати парламенту).

Le Figaro пише, що Макрон окремо прийняв для розмови спікера Сенату Жерара Ларше та голову Національних зборів Яель Брон-Піве. Відповідно до статті 12 Конституції Франції такі консультації передбачені перед розпуском нижньої палати.

При цьому інше джерело Le Figaro повідомило, що ці дискусії стосувалися пошуку "точок рівноваги".

Остаточне рішення Макрон має ухвалити після отримання звіту від Себастьєна Лекарню за підсумками переговорів із лідерами партій.