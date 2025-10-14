Макрон планирует распустить парламент в случае отставки правительства Лекорню

Политический кризис во Франции

Напомним, 8 сентября Национальное собрание Франции на внеочередном заседании выразило вотум недоверия правительству Франсуа Байру, который проработал на посту премьера 9 месяцев. Отставку поддержали 364 депутата.

На следующий день президент Эммануэль Макрон назначил новым главой правительства Себастьяна Лекорню, который в правительстве Байру занимал должность министра обороны.

Лекорню сформировал новое правительство, однако из-за политических споров в команде, оно проработало лишь 27 дней.

6 октября Лекорню подал заявление об отставке и Макрон принял его.

Однако уже 10 октября, после консультаций, президент Франции повторно выдвинул кандидатуру Лекорню на главу правительства и тот согласился.

13 октября Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции под руководством Лекорню.

Премьер заявил, что сначала внесет на рассмотрение парламента проект государственного бюджета на 2026 год, чтобы избежать политических споров.

Социалистическая партия требует от Лекорню отмены пенсионной реформы, инициированной Макроном, и введения налога на доходы, в то время как правые силы отказываются поддерживать такие инициативы.