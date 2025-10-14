Макрон планує розпустити парламент у разі відставки уряду Лекорню

Політична криза у Франції

Нагадаємо, 8 вересня Національні збори Франції на позачерговому засіданні висловили вотум недовіри уряду Франсуа Байру, який пропрацював на посаді прем'єра 9 місяців. Відставку підтримали 364 депутати.

Наступного дня президент Еммануель Макрон призначив новим главою уряду Себастьяна Лекорню, який в уряді Байру обіймав посаду міністра оборони.

Лекорню сформував новий уряд, однак через політичні суперечки в команді, він пропрацював лише 27 днів.

6 жовтня Лекорню подав заяву про відставку і Макрон прийняв її.

Однак вже 10 жовтня, після консультацій, президент Франції повторно висунув кандидатуру Лекорню на главу уряду і той погодився.

13 жовтня Єлисейський палац оголосив новий склад уряду Франції під керівництвом Лекорню.

Прем'єр заявив, що спершу внесе на розгляд парламенту проєкт державного бюджету на 2026 рік, щоб уникнути політичних суперечок.

Соціалістична партія вимагає від Лекорню скасування пенсійної реформи, ініційованої Макроном, і запровадження податку на статки, в той час, як праві сили відмовляються підтримувати такі ініціативи.