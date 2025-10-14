Макрон планує розпустити парламент у разі відставки уряду Лекорню

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив у разі оголошення недовіри уряду Себастьєна Лекорню не призначати нового премʼєр-міністра, а розпустити парламент.

Про це повідомила речниця французького уряду Мод Брежон, передає РБК-Україна з посиланням на RFI.

Цитуючи слова Макрона на засіданні французького кабінету міністрів, Брежон сказала, що пропозиції про висловлення недовіри уряду Лекорню є "пропозиціями про розпуск парламенту й повинні розглядатися як такі". За її словами, Макрон зазначив, що було подано дві пропозиції про висловлення недовіри нинішньому уряду Франції - від ультраправих та ультралівих партій - "і що, отже, деякі не хочуть вести дискусію".