Макрон после удара РФ по автобусу: Трамп ответит на "цинизм" Путина

Удар РФ по автобусу в Сумской области

Напомним, сегодня утром стало известно, что российский дрон-камикадзе "Ланцет" ударил по эвакуационному микроавтобусу в Сумской области, который вывозил мирных жителей из Белополья.

В результате атаки 9 человек погибли, еще 7 пострадали. Большинство жертв - женщины пожилого возраста.

Позже в Сумской ОВА заявили, что власти решили изменить маршруты пассажирского транспорта и сейчас работают над новыми безопасными направлениями совместно с военными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.