Макрон після удару РФ по автобусу: Трамп відповість на "цинізм" Путіна

Удар РФ по автобусу в Сумській області

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що російський дрон-камікадзе "Ланцет" вдарив по евакуаційному мікроавтобусу на Сумщині, який вивозив мирних мешканців із Білопілля.

Унаслідок атаки 9 людей загинули, ще 7 постраждали. Більшість жертв - жінки похилого віку.

Пізніше в Сумській ОВА заявили, що влада вирішила змінити маршрути пасажирського транспорту і зараз працює над новими безпечними напрямками спільно з військовими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.