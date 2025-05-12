Макрон подтвердил ультиматум Путину: либо мир с Украиной, либо новые санкции

"Сегодня днем я буду разговаривать с (президентом Украины - ред.) Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами. Мы задали рамки, все ясно", - подчеркнул французский лидер, комментируя ультиматум для России.

Он напомнил, что глава украинского государства согласился на безусловное перемирие с Россией на 30 дней после соответствующего предложения США. При этом вчера, 11 мая, Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Это уже второй раз, когда президент Украины, "пошел на серьезные уступки".

"Теперь мы все должны быть благоразумны. Либо Россия, господин Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), настроена серьезно и хочет мира, либо это несерьезно, и мы должны ввести еще больше санкций", - добавил Макрон.