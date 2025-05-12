Макрон підтвердив ультиматум Путіну: або мир з Україною, або нові санкції

"Сьогодні вдень я буду розмовляти з (президентом України - ред.) Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами. Ми задали рамки, все ясно", - підкреслив французький лідер, коментуючи ультиматум для Росії.

Він нагадав, що глава української держави погодився на безумовне перемир'я з Росією на 30 днів після відповідної пропозиції США. При цьому вчора, 11 травня, Зеленський заявив про готовність провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі. Це вже вдруге, коли президент України "пішов на серйозні поступки".

"Тепер ми всі повинні бути розсудливими. Або Росія, пан Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.), налаштована серйозно і хоче миру, або це несерйозно, і ми повинні запровадити ще більше санкцій", - додав Макрон.