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Бойові дії знизяться майже до нуля. Буданов дав прогноз щодо термінів закінчення війни

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Київ, Субота 25 червня 2022 11:11
Бойові дії знизяться майже до нуля. Буданов дав прогноз щодо термінів закінчення війни Фото: начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

У ГУР Міноборони України заявляють, що починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють переломний момент у війні проти Росії. При цьому до кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю британському мовнику "ITV news".

"Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо ніяких інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизяться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому", - заявив начальник української розвідки.

Також Буданов упевнений, що керівництво Російської Федерації не доб'ється успіху у війні проти України.

"Путін не доб'ється успіху. Це трагедія, до якої він привів Росію і Україну, і це закінчиться катастрофою для Росії. Нічого іншого," - підсумував він.

Раньше у НАТО спрогнозували, як закінчиться війна в Україні. За словами генсека Альянсу, бойові дії, швидше за все, завершаться за столом переговорів. При цьому НАТО продовжить допомагати українцям, щоб посилити їх позиції.

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