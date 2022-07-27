ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Макрон відзначився гнівним спічем на адресу Росії в турне Африкою одночасно з Лавровим

Новость на русском →
Африка, Середа 27 липня 2022 19:15
Макрон відзначився гнівним спічем на адресу Росії в турне Африкою одночасно з Лавровим Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Франції Емманюель Макрон звинуватив Росію у "новому типі світової гібридної війни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сhallenges.

"Вони вирішили, що інформація, енергія та продовольство є військовими інструментами, поставленими на службу континентальної імперіалістичної війни проти України", - сказав він на прес-конференції в Беніні під час турне Африкою одночасно з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Він зізнався, що хотів би "схарактеризувати в грубіших термінах те, що відбувається сьогодні".

Також президент Франції назвав РФ "однією з останніх колоніальних імперських держав".

"Росія розпочала наступ в Україну, це територіальна війна, яка, як нам здавалося, зникла з європейської землі, це війна початку 20-го, навіть 19-го століття. Я говорю про континент (Африку, - ред.), який постраждав від колоніального імперіалізму", - сказав Макрон.

За його словами, саме росіяни створюють "дисбаланси", і саме Росія є "однією з країн, яка з найбільшою силою використовує інструменти пропаганди", зокрема через телебачення - канали Russia Today і Sputnik.

Як повідомлялось, раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Африки переглянути свою позицію щодо вторгнення РФ в Україну і ввести санкції проти Росії.

Нагадаємо, раніше голова Африканського Союзу Макі Салл закликав ЄС скасувати частину санкцій проти Росії. Це нібито необхідно для того, щоб Африка могла закуповувати сільгосппродукцію у країни-окупанта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін