Макрон розкритикував країни Африки за позицію щодо війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Африки переглянути свою позицію щодо вторгнення РФ в Україну і ввести санкції проти країни-агресора.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV , про це лідер Франції заявив під час свого візиту до Камеруну.

"Саме Росія почала війну. Ми вирішили зробити все, щоб зупинити цю війну, не беручи участі в ній. Європейці вводять санкції проти Росії, щоб блокувати військові дії і ізолювати її дипломатично. Ось де ви (країни Африки-ред.) нам теж потрібні, інакше ця схема (шантаж Росії - ред.) буде повторюватися все життя", - підкреслив Макрон.

За його словами, позиція африканців щодо війни РФ проти України є лицемірною.

Нагадаємо, раніше президент Сенегалу і голова Африканського Союзу Макі Салл закликав ЄС скасувати частину санкцій проти Росії. Це нібито необхідно для того, щоб Африка могла закуповувати сільгосппродукцію у країни-окупанта.

При цьому Євросоюз не вводив санкції, спрямовані на агропродукцію з РФ.

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