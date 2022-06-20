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Глава Африканського союзу закликав ЄС послабити санкції проти Росії

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Понеділок 20 червня 2022 17:09
Глава Африканського союзу закликав ЄС послабити санкції проти Росії Фото: Макі Салл, президент Сенегалу (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сенегалу й голова Африканського Союзу Макі Салл закликав ЄС скасувати частину санкцій проти Росії. Це необхідно для того, аби Африка могла закуповувати сільгосппродукцію у країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Ми хочемо платити, але це стає неможливим. Тому ми просимо у європейців той самий механізм, що й для газу та нафти", – заявив Салл.

Відзначимо, що ЄС не вводив санкції на експорт зернових або ж добрив Росії до країн, які не є членами союзу, однак виключив кілька банків країни-окупанта від SWIFT.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Сенегалу Макі Салла, Африку очікує голод й дестабілізація контингенту, якщо експорт українського зерна й надалі буде заблокованим. Він закликав розмінувати узбережжя біля Одеси, оскільки голова Кремля Володимир Путін нібито не має наміру штурмувати порти міста. В Міністерстві закордонних справ України зауважили, що довіряти словам Путіне не можна.

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