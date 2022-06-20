Глава Африканського союзу закликав ЄС послабити санкції проти Росії

Президент Сенегалу й голова Африканського Союзу Макі Салл закликав ЄС скасувати частину санкцій проти Росії. Це необхідно для того, аби Африка могла закуповувати сільгосппродукцію у країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Ми хочемо платити, але це стає неможливим. Тому ми просимо у європейців той самий механізм, що й для газу та нафти", – заявив Салл.

Відзначимо, що ЄС не вводив санкції на експорт зернових або ж добрив Росії до країн, які не є членами союзу, однак виключив кілька банків країни-окупанта від SWIFT.