Макрон отличился гневным спичем в адрес России в турне по Африке одновременно с Лавровым

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сhallenges .

"Они решили, что информация, энергия и продовольствие являются военными инструментами, поставленными на службу континентальной империалистической войне против Украины", - сказал он на пресс-конференции в Бенине во время турне по Африке одновременно с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он признался, что хотел бы "охарактеризовать в более грубых терминах то, что происходит сегодня".

Также президент Франции назвал РФ "одной из последних колониальных имперских держав".

"Россия начала наступление в Украину, это территориальная война, которая, как нам казалось, исчезла с европейской земли, это война начала 20-го, даже 19-го века. Я говорю о континенте (Африке, - ред.), который пострадал от колониального империализма", - сказал Макрон.

По его словам, именно россияне создают "дисбалансы", и именно Россия является "одной из стран, которая с наибольшей силой использует инструменты пропаганды", в частности, через телевидение - каналы Russia Today и Sputnik.