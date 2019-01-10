Макрон підозрює підтримку "жовтих жилетів" з-за кордону

Фото: Эмануэль Макрон (YouTube screenshot)

В уряді Франції натякнули на італійських популістів та російську пропаганду, де протести сприймають схвально

Президент Франції Еммануель Макрон висловив підозру, що дехто з учасників акцій протесту руху "жовтих жилетів" отримує підтримку з-за кордону. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Зокрема, як повідомив прес-секретар французького уряду Беньямін Гріво, президент Франції має на увазі насамперед схильних до екстремізму мітингувальників.

Разом із тим, речник уряду визнав, що в протестах бере участь також чимало "щирих людей", котрих непокоїть зростання тарифів та цін.

"Але є й схильні до насильства та жорстокі люди, іноді з крайньої правиці, іноді з крайньої лівиці, деякі з яких навіть отримують підтримку з-за кордону", - зазначив Гріво.

Він також згадав також про нещодавні висловлювання з боку представників популістського уряду Італії - вони привітали виступи "жовтих жилетів".

Також в уряді Франції відзначають і роль російської державної телекомпанії "Россия сегодня" (RT), що мовить багатьма мовами. За словами Гріво, росіяни висвітлювали протести "жовтих жилетів" у Франції, не приховуючи своїх симпатій до мітингарів.

Нагадаємо, У Франції один з лідерів руху "жовтих жилетах" Максим Ніколь закликав зруйнувати банківську систему країни. Зокрема - одномоментно зняти готівку із банківських рахунків клієнтів.