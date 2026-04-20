Макрон ожидает разблокирования 90 млрд евро для Украины от новой власти в Венгрии

Французский лидер также заявил, что формирование нового правительства означает начало новой эпохи не только в Венгрии, но и в Европе.

"Мы можем с оптимизмом смотреть на перспективы достижения прогресса в вопросе предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро", - сказал Макрон.

Он также добавил, что формирование нового венгерского правительства "очень позитивно" для Украины, а также "для нас и нашей авторитетности".

Кредит Украине от ЕС

В конце 2025 года лидеры европейских стран согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Но после повреждения Россией трубопровода "Дружба", Венгрия заблокировала кредит. Премьер Виктор Орбан заявил, что разблокирует заем только после восстановления нефтеснабжения.

Напомним, победа на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита для Украины от ЕС на 90 млрд евро.

Мадьяр заявил, что готов обсудить вопрос с европейскими лидерами, однако решение фактически принял еще в декабре Евросовет - и тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили право не присоединяться к программе.