Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Макрон ожидает разблокирования 90 млрд евро для Украины от новой власти в Венгрии

22:05 20.04.2026 Пн
2 мин
Французский лидер заявил о "начале новой эпохи"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает от нового правительства Венгрии "прогресса" в вопросе предоставления Украине кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро.

Французский лидер также заявил, что формирование нового правительства означает начало новой эпохи не только в Венгрии, но и в Европе.

"Мы можем с оптимизмом смотреть на перспективы достижения прогресса в вопросе предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро", - сказал Макрон.

Он также добавил, что формирование нового венгерского правительства "очень позитивно" для Украины, а также "для нас и нашей авторитетности".

Кредит Украине от ЕС

В конце 2025 года лидеры европейских стран согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Но после повреждения Россией трубопровода "Дружба", Венгрия заблокировала кредит. Премьер Виктор Орбан заявил, что разблокирует заем только после восстановления нефтеснабжения.

Напомним, победа на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита для Украины от ЕС на 90 млрд евро.

Мадьяр заявил, что готов обсудить вопрос с европейскими лидерами, однако решение фактически принял еще в декабре Евросовет - и тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили право не присоединяться к программе.

Отметим, даже если Будапешт снимает свои возражения, очередь за Братиславой - Словакия и ее премьер Роберт Фицо до сих пор не изменили позицию. К этому добавляется обычная бюрократическая волокита: формирование нового венгерского правительства само по себе займет время.

Вместе с тем, как стало известно, Еврокомиссия отсрочила первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро для Украины.

