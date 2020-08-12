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Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС

Донбас, Середа 12 серпня 2020 17:53
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню, попри діючий режим перемир'я. В результаті обстрілу бойових втрат або поранень серед військових ЗСУ немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, було відзначено кілька неприцільних автоматичних черг окупантів зі стрілецької зброї в районі Мар'їнки і Південного.

Також обстріл був зафіксований неподалік Красногорівки. Бойовики за допомогою ручного протитанкового гранатомета зробили мінування місцевості однієї протипіхотною міною ПОМ-2.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

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