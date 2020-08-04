На Донбасі дев'яту добу поспіль без втрат серед українських військових

Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

Бойовики продовжують здійснювати обстріли

Протягом минулої доби, 3 серпня, на Донбасі зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойовики продовжують порушувати перемир'я.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. Українські військові на провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

"Дев’яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат та поранених зі складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РНБО підбили проміжні підсумки режиму припинення вогню на Донбасі і заявили, що за тиждень не було важких обстрілів і бойових втрат.

Після оголошеного перемир'я на Донбасі померли троє військових, але не через бойові дії.