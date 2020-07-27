У Путіна заявили, що РФ не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

У Путіна в черговий раз відзначили, що Росія нібито не є стороною конфлікту

Російська Федерація не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі. У Кремлі в черговий раз підкреслюють, що Росія нібито не є стороною конфлікту.

Про це заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна, ТАСС передає.

За його словами, нова угода про припинення вогню на Донбасі є суттєвим кроком для зниження напруженості на лінії зіткнення. У той же час, відповідаючи на питання, чи може Москва дати гарантії дотримання безстрокового перемир'я, Пєсков відповів, що Росія нібито не є стороною конфлікту.

"На рівні нормандського формату (закріпити цю домовленістю, - ред.) - це одна справа, а які-небудь гарантії з боку Росії, в даному випадку, не думаю, що про це можна говорити, тому що Росія не є учасником конфлікту на південному сході України", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після набуття чинності режиму припинення вогню на Донбасі бойовики здійснили два обстріли; в прес-центрі ООС РБК-Україна не змогли уточнити, чи можна розглядати ці факти як порушення чергового перемир'я.

Крім того, було опубліковано перелік дій, заборонених в рамках наказу про припинення вогню на Донбасі.