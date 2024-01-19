Макрон: наш долг - сделать победу России невозможной

"Мы не находимся в состоянии войны с Россией, но наш долг - сделать ее победу невозможной. Мы не можем позволить России поверить в то, что она может выиграть войну", - заявил он.

По словам Макрона, победа России означала бы конец европейской безопасности.

"Вот почему мы продолжаем поддерживать украинцев. Для этого мы обучаем украинских солдат и поставляем военное оборудование для артиллерии, наземной противовоздушной обороны и дальних ударов", - заявил президент Франции.

Он также добавил, что Париж будет внедрять инновации, чтобы ответить на вызов, брошенный массовым использованием беспилотников.

"И в этом Франция полагается на свою оборонную промышленность", - сказал Макрон.

Он отметил, что оборонная промышленность Франции находится в боевом режиме и способна поставлять больше и быстрее, чем раньше.

Военная помощь Франции для Украины

С начала полномасштабной войны России, Франция является одним из главных союзников Украины наряду с США и Германией. Париж предоставляет Киеву активную финансовую и военную помощь.

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине 40 новых ракет большой дальности SCALP, а также бомбы, количество которых не уточняется.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Киев для подписания соглашения о поставках нового оружия Украине. Работа над текстом документа находится на завершающей стадии.

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