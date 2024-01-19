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Макрон: наш обов'язок - зробити перемогу Росії неможливою

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив Україну в подальшій підтримці в обороні від агресивної війни Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Ми не перебуваємо у стані війни з Росією, але наш обов'язок - зробити її перемогу неможливою. Ми не можемо дозволити Росії повірити в те, що вона може виграти війну", - заявив він.

За словами Макрона, перемога Росії означала б кінець європейської безпеки.

"Ось чому ми продовжуємо підтримувати українців. Для цього ми навчаємо українських солдатів і поставляємо військове обладнання для артилерії, наземної протиповітряної оборони і дальніх ударів", - заявив президент Франції. 

Він також додав, що Париж впроваджуватиме інновації, щоб відповісти на виклик, кинутий масовим використанням безпілотників. 

"І в цьому Франція покладається на свою оборонну промисловість", - сказав Макрон.

Він зазначив, що оборонна промисловість Франції перебуває в бойовому режимі і здатна постачати більше і швидше, ніж раніше.

Військова допомога Франції для України

З початку повномасштабної війни Росії, Франція є одним із головних союзників України поряд із США та Німеччиною. Париж надає Києву активну фінансову та військову допомогу.

Раніше стало відомо, що Франція поставить Україні 40 нових ракет великої дальності SCALP і бомби, кількість яких не уточнюється.

У лютому президент Франції Емманюель Макрон відвідає Київ для підписання угоди про постачання нової зброї Україні. Робота над текстом документа перебуває на завершальній стадії.

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ФранціяВійна Росії проти УкраїниЕммануель Макрон