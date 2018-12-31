Макрон у новорічному зверненні порушив питання реформ у Франції

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Макрон також назвав головні виклики країни в 2018

Президент Франції Еммануель Макрон у новорічному зверненні порушив тему реформ після того, як в країні уже тривалий час не вщухають протести "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна.

У своїй промові, яку транслювали французькі телеканали, Макрон зазначив, що в 2018 році уряд і прем'єр-міністр Едуар Філіп зробили багато для країни. Він згадав реформи, які проводяться в різних областях.

"Результат не може бути миттєвим. І нетерпіння, яке я поділяю, не може виправдати ніяка відмова", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що уряд в наступні місяці повинен буде продовжити цю роботу, щоб створити рамки для цих реформ у повсякденному житті.

"Ми також знали великий розкол і вибухнув гнів, який йде здалеку, гнів проти несправедливості, гнів проти іноді незрозумілою глобалізації, гнів проти адміністративної системи, яка стала дуже складною ... гнів проти глибоких змін ... Цей гнів, як би він ні був надлишковий, на мій погляд, говорить про одне: ми не відступили", - зазначив президент Франції.

"Наша країна хоче побудувати краще майбутнє, засноване на нашій здатності винаходити нове і бути разом. Це, на мій погляд, урок 2018 року ", - сказав президент Франції.

Зазначимо, що у Франції з середини листопада по всій країні проходять масштабні протести руху "жовтих жилетів". Початковими вимогами протестувальників було зниження цін на бензин і підвищення купівельної спроможності. Потім мітингувальники висунули ряд інших вимог. Акції тривають досі, часто вони супроводжуються заворушеннями і сутичками демонстрантів з поліцією.

Нагадаємо, в Парижі (Франція) активісти організації "жовті жилети" планують посилити протести на Новий рік.