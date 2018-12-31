Во Франции усилят охрану правопорядка в новогоднюю ночь

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

В новогоднюю ночь за правопорядком во Франции будут следить почти 150 тыс. правоохранителей

Во Франции для обеспечения правопорядка в новогоднюю ночь развернут дополнительные силы полиции и вооруженных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, для охраны правопорядка во Франции будет задействовано свыше 147 тысяч сотрудников полиции и вооруженных сил.

В Министерстве внутренних дел отметили, что такие меры безопасности необходимы из-за риска террористических атак и возможных необъявленных протестов в новогоднюю ночь. В полиции завили, что на Елисейских полях, где ежегодно проходят световые шоу и празднования, будет создан периметр безопасности.

Кроме того, "желтые жилеты" сообщили, что планируют на Елисейских полях провести акции протеста против политики президента Эммануэля Макрона.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты движения "желтых жилетов" объявили о планах усилить акции протеста в новогоднюю ночь. Ожидается, что новые протесты в Париже пройдут "мирно и празднично", о чем "желтые жилеты" сообщают в социальных сетях.

Добавим, что во французском Руане "желтые жилеты" подожгли дверь Банка Франции.

Ранее РБК-Украина писало, что 29 декабря в Париже (Франция) сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ к активистам "желтых жилетов".