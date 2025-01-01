Макрон назвал войну в Украине угрозой безопасности и единству Франции

Французский лидер выступил с новогодней речью, которая завершает бурный для него 2024 год. В середине года он шокировал нацию, объявив досрочные выборы. Это стало авантюрой, обернувшейся против него, ведь избиратели создали подвешенный парламент с существенным увеличением ультраправых депутатов, что размыло власть Макрона.

"Ясность и смирение заставляют меня признать, что на данном этапе это решение принесло больше нестабильности, чем мира, и я полностью признаю это. Роспуск вызвал больше разногласий в Ассамблее, чем решений для французского народа", - сказал президент, наиболее четко признав свою вину после выборов.

Свое решение о досрочных выборах после плохого результата на европейских выборах, Макрон оправдал необходимостью "прояснить" политическую ситуацию. Однако он потерял работоспособное большинство и потратил два месяца на формирование правительства меньшинства, которое в конце концов распалось в декабре, что произошло в стране впервые с 1962 года.

В результате этого Франция не смогла утвердить бюджет на 2025 год до конца года, и Макрону пришлось в декабре назначить своего четвертого премьер-министра в этом году, которым стал ветеран-центрист Франсуа Байру.

Использование референдумов

Макрон также открыл двери для использования референдумов в 2025 году. Не произнеся этого слова, он заявил, что попросит французов определиться с "решающими" вопросами, не уточняя, с какими именно.

"Я хочу, чтобы мы действовали с прицелом на 2050 год. У нас будет выбор, который нужно будет сделать для нашей экономики, нашей демократии, нашей безопасности, наших детей", - сказал он.

Конституция Франции дает президенту полномочия инициировать референдумы.

В прошлом Макрон также использовал "собрание граждан", собрание случайно избранных граждан без каких-либо обязывающих полномочий, для подавления восстаний, таких как восстание "желтых жилетов".

Тарифная война с США

Что касается международных вопросов, в которых он сохраняет за собой широкие дипломатические и военные полномочия, Макрон заявил, что Европейский Союз должен перестать быть "наивным", когда речь идет о международной торговле, ведь блок сталкивается с угрозами роста тарифов со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Мы должны сказать "нет" торговым правилам, введенным другими, и которые мы единственные, кто все еще придерживается, сказать "нет" всему, что делает нас более зависимыми от других, без компромиссов и без подготовки будущего", - сказал он.

Война в Украине - угроза безопасности

Макрон также заявил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке не являются отдаленными конфликтами. По его словам, эти конфликты касаются непосредственно Франции и угрожают ее безопасности, единству и экономике.

Он назвал последние события в Сирии, манипуляции с выборами в Молдове, Грузии и Румынии, а также террористические атаки в Европе признаками угрозы европейской демократии.

"Террористические атаки в Европе и по соседству с нами показывают, что нашу безопасность и надлежащее функционирование наших демократий никогда нельзя воспринимать как должное", - подчеркнул Макрон.

Президент убежден, что по этой причине Европа должна прекратить делегировать свою безопасность и оборону другим государствам. В то же время, Франция должна продолжать инвестирование в военное перевооружение для гарантии собственного суверенитета.

Президент Франции также призвал партнеров ЕС, которые часто полагаются на зонтик безопасности США, делать больше для собственной обороны.