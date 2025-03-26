Макрон назвал условие для снятия санкций с России

Санкции против России

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Европейского Союза, США, Великобритания, Канада, Япония и другие государства ввели санкции против РФ. Они охватывают финансовый сектор, экспорт технологий, энергетику и оборонную промышленность.

24 февраля Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России, который направлен, в частности, против теневого флота РФ, а также банков, которые обходят ограничения.

На днях США провели отдельные технические переговоры с Украиной и Россией в Эр-Рияде. Во время встреч обсуждалась возможность перемирия между Украиной и РФ.

По результатам переговоров Украина согласилась на прекращение огня в Черном море и на "энергетическое перемирие" с Россией.

Однако у Путина снова согласились только на идею "энергетического перемирия". Россияне начали требовать, чтобы Запад сначала снял с нее часть санкций.

В то же время Белый дом обнародовал свое итоговое заявление по переговорам между американскими и российскими чиновниками в Саудовской Аравии. Оно несколько отличается от того, которое опубликовали россияне.

В частности, в Белом доме ничего не упоминали о снятии санкций с России для перемирия в Черном море.

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