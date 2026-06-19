Макрон назвал роль Европы в переговорах с РФ, и это не посредник

"Европейцы не являются посредниками. Мы на стороне Украины. Мы оказываем помощь и поддержку, а также ввели санкции против России", - подчеркнул он.

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Французский лидер подчеркнул, что европейцы должны быть за столом переговоров в тот день, когда они начнутся, поскольку интересы ЕС напрямую связаны с тем, что происходит в Украине.

"Это правда благодаря поддержке, которую мы предоставили, из-за вопроса расширения, который волнует европейцев, из-за финансовой помощи и оказанных нами кредитов", - заявил Макрон.

Фото: Макрон сделал заявление по Украине (инфографика РБК-Украина)

Ранее Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп согласился с тем, что у РФ не было серьезного желания вести переговоры. Он и лидеры G7 отметили, что предыдущие попытки дипломатического урегулирования не дали никакого ощутимого результата.