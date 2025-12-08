Макрон назвал главное условие для продвижения мирных переговоров по Украине

Ключевым вопросом нынешних переговоров в Лондоне между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ряда стран-партнеров является поиск "сходимости".
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
В частности, речь о согласованности между позициями США, Европы и Украины относительно потенциального мирного соглашения, которое могло бы завершить российскую агрессию.
По словам Макрона, сейчас необходимо согласовать общий подход союзников.
"Главным вопросом является сближение наших позиций - европейцев, украинцев и США, чтобы завершить эти мирные переговоры", - отметил он.
Макрон также подчеркнул, что после достижения согласованной позиции стороны смогут перейти к "новой фазе", в которой будут стремиться обеспечить "наилучшие возможные условия для Украины, для европейцев и для коллективной безопасности".
Напомним, что Белый дом до сих пор не обнародовал официальное содержание американского мирного плана по завершению войны России против Украины. В то же время западные медиа сообщают, что его первоначальная версия насчитывала 28 пунктов.
По неофициальной информации, в проекте содержались жесткие требования к Украине. В частности, речь шла о том, что Киев должен был бы "пожертвовать" Донецкой и Луганской областями, фактически передав их РФ без боевых действий.
Также план якобы предусматривал запрет на вступление Украины в НАТО - страна должна была законодательно зафиксировать нейтральный статус.
После переговоров украинских и американских представителей документ был доработан. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что по результатам диалога сформировали обновленный перечень из 20 пунктов.
Впрочем, сегодня глава государства подчеркнул, что общего видения с США по территориальным вопросам до сих пор нет.
Также мы писали, что лидеры Германии, Франции и Британии во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Лондоне отметили необходимость "справедливого и длительного" мира.
Более того, по данным Bloomberg, европейские лидеры пытаются убедить Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе ВСУ с Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.