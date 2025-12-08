Макрон назвал главное условие для продвижения мирных переговоров по Украине

В частности, речь о согласованности между позициями США, Европы и Украины относительно потенциального мирного соглашения, которое могло бы завершить российскую агрессию.

По словам Макрона, сейчас необходимо согласовать общий подход союзников.

"Главным вопросом является сближение наших позиций - европейцев, украинцев и США, чтобы завершить эти мирные переговоры", - отметил он.

Макрон также подчеркнул, что после достижения согласованной позиции стороны смогут перейти к "новой фазе", в которой будут стремиться обеспечить "наилучшие возможные условия для Украины, для европейцев и для коллективной безопасности".

Мирный план США

Напомним, что Белый дом до сих пор не обнародовал официальное содержание американского мирного плана по завершению войны России против Украины. В то же время западные медиа сообщают, что его первоначальная версия насчитывала 28 пунктов.

По неофициальной информации, в проекте содержались жесткие требования к Украине. В частности, речь шла о том, что Киев должен был бы "пожертвовать" Донецкой и Луганской областями, фактически передав их РФ без боевых действий.

Также план якобы предусматривал запрет на вступление Украины в НАТО - страна должна была законодательно зафиксировать нейтральный статус.

После переговоров украинских и американских представителей документ был доработан. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что по результатам диалога сформировали обновленный перечень из 20 пунктов.

Впрочем, сегодня глава государства подчеркнул, что общего видения с США по территориальным вопросам до сих пор нет.