Макрон назвал эффективными удары США по ядерной программе Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что атаки США на ядерные объекты Ирана были эффективными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg .

"Американские удары оказали реальное влияние на Натанз, Исфахан и Фордо", - сказал Макрон журналистам в Брюсселе после саммита лидеров ЕС.

В то же время он предупредил, что худшее, что может произойти - это выход Ирана из договора о нераспространении ядерного оружия. Это в свою очередь, "в конечном итоге приведет к коллективному дрейфу и ослаблению".

Также французский лидер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп активно настаивает на прекращении огня в секторе Газа.

"Что касается Газы, я почувствовал, что президент Трамп был очень решителен, очень решителен, осознавал важность прекращения огня, и я думаю, что его приверженность имеет важное значение в этом вопросе", - сказал он.

Макрон добавил, что знает, что команда Трампа ведет постоянные обсуждения.

Ранее в среду, президент США заявил, что, по его мнению, соглашение по Газе "очень близко".