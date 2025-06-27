Макрон назвав ефективними удари США по ядерній програмі Ірану
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що атаки США на ядерні об'єкти Ірану були ефективними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Bloomberg.
"Американські удари мали реальний вплив на Натанз, Ісфахан і Фордо", - сказав Макрон журналістам у Брюсселі після саміту лідерів ЄС.
Водночас він попередив, що найгірше, що може статися - це вихід Ірану з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це, зі свого боку, "в кінцевому підсумку призведе до колективного дрейфу і ослаблення".
Також французький лідер підкреслив, що президент США Дональд Трамп активно наполягає на припиненні вогню в секторі Газа.
"Що стосується Гази, я відчув, що президент Трамп був дуже рішучий, дуже рішучий, усвідомлював важливість припинення вогню, і я думаю, що його прихильність має важливе значення в цьому питанні", - сказав він.
Макрон додав, що знає, що команда Трампа веде постійні обговорення.
Раніше в середу, президент США заявив, що, на його думку, угода щодо Гази "дуже близько".
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 22 червня США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані. Після цього Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ядерна програма Ірану повністю знищена.
Хоча CNN і The New York Times писали, що удари США таки не зруйнували повністю три іранські ядерні об'єкти.
Своєю чергою глава Пентагону Піт Хегсет розкритикував американські медіа, звинувативши їх у перекручуванні фактів на цю тему.
Сам Трамп стверджує, що іранський режим не встиг вивезти центрифуги для збагачення урану і низку іншого обладнання із заводу у Фордо.
Що стосується Гази, за даними Israel Hayom, війна в анклаві має закінчитися протягом двох тижнів. Умовою завершення є передача контролю під управління чотирьох аралксаїз країн, включно з Єгиптом та Еміратами.
Крім того, згідно з планом, представників угруповання ХАМАС, що залишилися, депортують у треті країни, а заручників буде звільнено.
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