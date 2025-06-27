ua en ru
Пт, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Макрон назвав ефективними удари США по ядерній програмі Ірану

П'ятниця 27 червня 2025 05:09
UA EN RU
Макрон назвав ефективними удари США по ядерній програмі Ірану Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що атаки США на ядерні об'єкти Ірану були ефективними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Bloomberg.

"Американські удари мали реальний вплив на Натанз, Ісфахан і Фордо", - сказав Макрон журналістам у Брюсселі після саміту лідерів ЄС.

Водночас він попередив, що найгірше, що може статися - це вихід Ірану з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це, зі свого боку, "в кінцевому підсумку призведе до колективного дрейфу і ослаблення".

Також французький лідер підкреслив, що президент США Дональд Трамп активно наполягає на припиненні вогню в секторі Газа.

"Що стосується Гази, я відчув, що президент Трамп був дуже рішучий, дуже рішучий, усвідомлював важливість припинення вогню, і я думаю, що його прихильність має важливе значення в цьому питанні", - сказав він.

Макрон додав, що знає, що команда Трампа веде постійні обговорення.

Раніше в середу, президент США заявив, що, на його думку, угода щодо Гази "дуже близько".

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 22 червня США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані. Після цього Дональд Трамп неодноразово заявляв, що ядерна програма Ірану повністю знищена.

Хоча CNN і The New York Times писали, що удари США таки не зруйнували повністю три іранські ядерні об'єкти.

Своєю чергою глава Пентагону Піт Хегсет розкритикував американські медіа, звинувативши їх у перекручуванні фактів на цю тему.

Сам Трамп стверджує, що іранський режим не встиг вивезти центрифуги для збагачення урану і низку іншого обладнання із заводу у Фордо.

Що стосується Гази, за даними Israel Hayom, війна в анклаві має закінчитися протягом двох тижнів. Умовою завершення є передача контролю під управління чотирьох аралксаїз країн, включно з Єгиптом та Еміратами.

Крім того, згідно з планом, представників угруповання ХАМАС, що залишилися, депортують у треті країни, а заручників буде звільнено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Еммануель Макрон
Новини
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
У Путіна розповіли, коли "визначать" дату нових переговорів з Україною
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України