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У Байдена назвали кремлевской пропагандой попытки РФ связать Украину и теракт под Москвой

Понедельник 25 марта 2024 20:14
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У Байдена назвали кремлевской пропагандой попытки РФ связать Украину и теракт под Москвой Архивное фото: советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Заявления о якобы связи Украины с терактом в "Крокус Холле" под Москвой являются кремлевской пропагандой.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Белом доме отвергли утверждение РФ о том, что теракт в Крокус Холле связан с Украиной.

"Не было никакой связи с Украиной", - сказал Кирби.

Чиновник Белого дома добавил, что это просто "очередная кремлевская пропаганда".

Теракт под Москвой

Напомним, в пятницу, 22 марта, неизвестные с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл", находящийся под Москвой. Они начали расстреливать гражданских.

Позже выяснилось, что инцидент произошел во время концерта российской группы "Пикник" в торговом центре. Там было большое скопление людей.

Во время расстрела россиян в ТЦ несколько раз раздавались взрывы. Также начался пожар. В результате теракта известно о более 100 погибших и большом количестве пострадавших.

Российские власти уже заявили, что якобы задержали четырех подозреваемых в теракте и они являются иностранными гражданами.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин, реагируя на теракт, нафантазировал, что подозреваемые якобы направлялись в сторону Украины, "где им хотели помочь пересечь границу".

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