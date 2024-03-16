Готова ли Франция предоставить Украине ядерный зонтик: что говорит Макрон

Франция имеет свою позицию относительно ядерного сдерживания для стран-агрессоров и она не менялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона в интервью телемарафону.

"Я думаю, что это Россия с самого начала угрожает ядерной дубиной. Франция имеет свою позицию по ядерному сдерживанию и она не изменилась. Эта война началась 10 лет назад. Это новые условия, новый контекст. Мы видим, что мы должны предоставить дополнительные гарантии Украине, чтобы Украина имела четкий календарь военной помощи и шла к тому моменту, когда переговоры станут возможными. Но территориальная целостность Украины будет фундаментальной ценностью", - подчеркнул президент.

Введение иностранных войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Однако консенсуса в тот момент не было.

Позже Макрон уточнил, что войска Франции могут отправиться в Украину в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Премьер Эстонии Кая Каллас поддержала идею Макрона и заявила, что готовность отправить войска в Украину - это сигнал для российского диктатора Владимира Путина.

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