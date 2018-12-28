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Рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії завтра набуде чинності

Новини » Політика    28.12.2018 - 11:38
Рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії завтра набуде чинності
Ілюстративне фото (УНІАН)

Євросоюз опублікував рішення про продовження санкцій в Офіційному журналі

Завтра, 29 грудня, набуде чинності рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Офіційному журналі ЄС.

Повідомляється, що рішення про продовження санкцій набуває чинності наступного дня після його публікації в журналі ЄС. Зазначимо, дія санкцій проти Росії продовжується до 31 липня 2019 року.

Нагадаємо, цього тижня Україна розширила санкції проти Росії. Санкції поширюються на російські компанії, бізнесменів, політиків і депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували або сприяли агресивних дій проти України.

Крім того, до санкційного списку увійшли ті, хто атакував українські кораблі в Керченській протоці і був причетний до незаконних судових процесів над затриманими моряками. До цього Росія розширила санкції проти України, доповнивши нардепами від "Оппоблока" Євгеном Балицьким, Михайлом Добкіним і Олександром Вілкулом, а також низкою інших політиків. Також до списку включені "Укроноборпром", "Укрспецекспорт", "Укрексімбанк" та інші компанії.

 

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