Рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії завтра набуде чинності

Ілюстративне фото (УНІАН)

Євросоюз опублікував рішення про продовження санкцій в Офіційному журналі

Завтра, 29 грудня, набуде чинності рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Офіційному журналі ЄС.

Повідомляється, що рішення про продовження санкцій набуває чинності наступного дня після його публікації в журналі ЄС. Зазначимо, дія санкцій проти Росії продовжується до 31 липня 2019 року.

Нагадаємо, цього тижня Україна розширила санкції проти Росії. Санкції поширюються на російські компанії, бізнесменів, політиків і депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували або сприяли агресивних дій проти України.

Крім того, до санкційного списку увійшли ті, хто атакував українські кораблі в Керченській протоці і був причетний до незаконних судових процесів над затриманими моряками. До цього Росія розширила санкції проти України, доповнивши нардепами від "Оппоблока" Євгеном Балицьким, Михайлом Добкіним і Олександром Вілкулом, а також низкою інших політиків. Також до списку включені "Укроноборпром", "Укрспецекспорт", "Укрексімбанк" та інші компанії.