ua en ru
Пт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон лоббирует назначение экс-премьера Италии главой ЕК, но тот отказывается, - Reuters

Пятница 08 декабря 2023 18:25
UA EN RU
Макрон лоббирует назначение экс-премьера Италии главой ЕК, но тот отказывается, - Reuters Фото: Марио Драги, экс-премьер Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается убедить лидеров стран Евросоюза согласиться на назначение бывшего премьера Италии Марио Драги главой Еврокомиссии, но тот не заинтересован в должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В следующем году полномочия действующей главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен истекают. Она, по данным журналистов, может занять должность нового генерального секретаря Североатлантического альянса.

На этом фоне, по неофициальной информации, Макрон хочет назначения Драги на должность следующего главы ЕК.

Источники, близкие к Драги, рассказали Reuters, что бывший премьер не хочет занять такую должность.

Стоит заметить, что Марио Драги с 2011 по 2019 год занимал должность главы Европейского центрального банка. С 2021 по 2022 год он был премьером Италии.

Еще один кандидат на главу ЕК

Напомним, еще в начале августа издание Politico сообщало, что заменить Урсулу фон дер Ляйен на должности главы Еврокомиссии может действующий еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон.

По информации журналистов, Бретон сосредоточил в своих руках значительную власть и фактически утверждает все важные решения Евросоюза.

В частности, он утверждал решение о передаче артиллерийских снарядов Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Италия Эммануэль Макрон Евросоюз
NEWS
Вспышку гепатита А в Винницкой области ликвидировали. Минздрав назвал ее возможные причины
Вспышку гепатита А в Винницкой области ликвидировали. Минздрав назвал ее возможные причины
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО