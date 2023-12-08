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Макрон лобіює призначення екс-прем'єра Італії головою ЄК, але той відмовляється, - Reuters

П'ятниця 08 грудня 2023 18:25
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Макрон лобіює призначення екс-прем'єра Італії головою ЄК, але той відмовляється, - Reuters Фото: Маріо Драгі, екс-прем'єр Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон намагається переконати лідерів країн Євросоюзу погодитись на призначення колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі головою Єврокомісії, але той не зацікавлений у посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наступного року повноваження чинного голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн закінчуються. Вона, за даними журналістів, може обійняти посаду нового генерального секретаря Північноатлантичного альянсу.

На цьому фоні, за неофіційною інформацією, Макрон хоче призначення Драгі на посаду наступного глави ЄК.

Джерела, близькі до Драгі, розповіли Reuters, що колишній прем'єр не хоче обійняти таку посаду.

Варто зауважити, що Маріо Драгі з 2011 до 2019 року обіймав посаду голови Європейського центрального банку. З 2021 до 2022 року він був прем'єром Італії.

Ще один кандидат на голову ЄК

Нагадаємо, ще на початку серпня видання Politico повідомляло, що замінити Урсулу фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії може чинний єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон.

За інформацією журналістів, Бретон зосередив у своїх руках значну владу та фактично затверджує всі важливі рішення Євросоюзу.

Зокрема, він затверджував рішення про передачу артилерійських снарядів Україні.

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Єврокомісія Італія Еммануель Макрон Евросоюз
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