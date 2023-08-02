Вместо фон дер Ляйен. Politico назвало кандидата на должность главы Еврокомиссии

Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон намерен занять должность президента Еврокомиссии. Сейчас его занимает Урсула фон дер Ляйен, но ее полномочия истекают в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что Бретон смог сосредоточить в своих руках значительную власть. Фактически он утверждает все важные решения Евросоюза.

Речь идет о закупках вакцин против Covid-19, а теперь и артиллерийских снарядов для Украины. Также именно он занимается надзором за рынком цифровых услуг в ЕС.

Полномочия Бретона могут скоро расшириться

Уже осенью заместитель президента Европейской комиссии Маргрете Вестагер может покинуть свой пост, она занимается вопросами конкуренции. Вместе с Бретоном они выписывали многомиллиардные штрафы американским цифровым корпорациям.

Бретону необходима поддержка всех лидеров в Европе

Издание уточняет, что быть могущественным в Европейской комиссии недостаточно для того, чтобы занять должность ее председателя. Поэтому ему будет необходимо заручиться поддержкой всех лидеров в Европе, а также получить одобрение Европарламента.

Чем раньше занимался еврокомиссар

Тьерри Бретон - французский бизнесмен, бывший профессор Harvard Business School и бывший министр финансов Франции. Занимал должности вице-президента и председателя правления компании Group Honneywell Bull, а также президента и председателя правления компаний Thomson-RCA (1997-2002) и France Telecom (2002-2005).

С 2005 по 2007 годы занимал должность министра экономики, финансов и промышленности Франции в правительствах премьер-министров Жана-Пьера Раффарена, Доминика де Вильпена во времена президентства Жака Ширака.

Сегодня является почетным президентом компаний Thomson и France Telecom, а с 2008 года - президентом и председателем правления Atos, одной из ведущих международных ИТ-компаний (74 000 сотрудников в 48 странах).

Бретон и его работа над снарядами для Украины

20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

К тому же, Совет ЕС утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины. Однако страны Европейского союза долго не могли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины. И все же в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд. евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Недавно Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз будет поддерживать Украину вне зависимости от успехов контрнаступления Вооруженных сил Украины.