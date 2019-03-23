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Макрон виключив розгін протестів в Парижі за допомогою армії

Новини » Політика    23.03.2019 - 08:47
Макрон виключив розгін протестів в Парижі за допомогою армії
Фото: Еммануель Макрон (Michele Tantussi/Getty Images)

Чутки про розгін протестів в Парижі з допомогою армії є неправдивими

Протести "жовтих жилетів" в Парижі не будуть розганяти із застосуванням армії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Mediapart.

За його словами, французьку армію не мають наміру залучати для наведення порядку і розгону вуличних протестів.

"Всі повинні заспокоїтися. Ні в якому разі армія в нашій країні не буде використовуватися для підтримки порядку, це абсолютно неправдиві чутки", - заявив Макрон.

Зазначимо, чутки про використання армійських підрозділів почали поширюватися після того, як стало відомо про мобілізацію загонів Sentinelle, сформованих в Парижі після терактів 2015 року.

Вчора також стало відомо, що поліція заборонила протести "жовтих жилетів" в Парижі, які були заплановані на 23 березня. Зокрема, під заборону потрапили акції на площі Шарля де Голля, де знаходиться Тріумфальна арка, а також в районі Єлисейського і Бурбонського палаців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 20 активістів руху "жовтих жилетів" засудили до позбавлення волі.

До цього Макрон пригрозив рішучими заходами щодо "жовтих жилетів". Крім того, французький президент назвав учасників мирних акцій протесту "спільниками хуліганів".

Рух жовтих жилетів виник у 2018 році, одержав назву через світловідбивні жилети, які використовують учасники протестів. Спочатку причиною акцій стало підвищення ціни на паливо, потім вимоги розширилися до відставки Макрона.

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Новини України протестПарижЕммануель МакронЖовті жилети
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