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Макрон пригрозив рішучими заходами щодо "жовтих жилетів"

Новини » Політика    17.03.2019 - 10:34
Макрон пригрозив рішучими заходами щодо "жовтих жилетів"
Фото: протести в Парижі (twitter.com/Vuvuzela_Infos)

Вчора у Парижі заарештували 240 протестувальників

Президент Франції Емануель Макрон заявив про намір прийняти рішучі заходи у відповідь на агресивні дії учасників руху "жовтих жилетів" під час акцій протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, Макрон перервав свою відпустку через масові заворушення у Парижі, які сталися вчора, 16 березня, та супроводжувалися зіткненнями з поліцією та підпалами.

Під час відвідування кризового штабу Макрон оголосив, що має намір прийняти "рішучі заходи". Він наголосив, що наразі заходи із захисту правопорядку є недостатніми.

Крім того, французький президент назвав мирних учасників акцій протесту "спільниками хуліганів".

За даними правоохоронців, всього під час заворушень у Парижі поліція заарештувала 240 протестувальників.

Нагадаємо, 16 березня у Франції поновилися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". Під час протестів між демонстрантами та правоохоронцями неодноразово виникали сутички, в ході яких поліція застосовувала сльозогінний газ.

Раніше повідомлялося, що під час протестів руху "жовтих жилетів" у Парижі правоохоронці заарештували понад 190 осіб.

Крім того, поблизу Єлисейських полів сталася пожежа у приміщенні банку. В результаті інциденту постраждали 11 осіб.

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Новини України ФранціяпротестПарижЕммануель МакронЖовті жилети
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