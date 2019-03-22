Понад 20 "жовтих жилетів" засудили до позбавлення волі

Фото: протести у Франції (twitter.com/gecko39)

Йдеться про протести, що відбулися 16 березня

У Парижі (Франція) суд засудив до позбавлення волі 23 затриманих в ході протестів, організованих в рамках руху "жовтих жилетів" 16 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як повідомляється, рішення було винесено в рамках прискореної процедури в понеділок і у вівторок.

Також було винесено 19 вироків до умовних термінів і 10 - до обов'язкових громадських робіт.

Крім того, для 54 людей була введена заборона на появу в Парижі, проте на який термін - не уточнюється.

Крім того, в рамках розслідування пограбування магазину Swarovski звинувачення були пред'явлені 11 підозрюваним. Троє з них поміщені під варту, щодо решти діє судовий контроль. Ще одне розслідування було відкрито після пограбування бутіка Bvlgari на Єлисейських Полях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в суботу, 16 березня, у Франції поновилися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів".

Як повідомляється, в Парижі кілька сотень протестувальників зібралися поряд з Тріумфальною аркою і на Єлисейських полях, де демонстранти знаходились в оточенні поліції.