Макрон не виключає нового жорсткого карантину у Франції

Фото: Еммануель Макрон (facebook com EmmanuelMacron)

У Франції в п'ятницю зареєстрували понад 7000 нових випадків COVID-19

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що в країні можуть ввести новий жорсткий карантин, коли буде друга хвиля коронавірусу. При цьому він пообіцяв зробити все можливе, щоб запобігти цьому.

Про це Макрон сказав під час спілкування з журналістами, передає Euronews.

Він сказав, що "теоретично нічого не можна виключити", говорячи про можливість введення жорсткого карантину.

У Франції в п'ятницю зареєстрували понад 7000 нових випадків коронавірусної інфекції, що на кілька сотень більше, ніж у травні та червні, коли епідемія в країні була на піку.

Макрон також заявив, що зробить все можливе, щоб запобігти новому загальнонаціональному блокуванню. За його словами, уряд виступає за регіональні заходи щодо припинення спалахів COVID-19.

Водночас уряд планує відправити майже 13 мільйонів французьких студентів і учнів шкіл на навчання з 1 вересня.

Нагадаємо, раніше влада Парижа прийняла рішення ввести обов'язковий масковий режим на всій території міста; постанова набере чинності з 28 серпня.

Також РБК-Україна писало, що у Франції в публічних закритих приміщеннях є обов'язковим носіння масок.