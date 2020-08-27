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У Парижі вводять обов'язковий масковий режим на вулиці

Париж, Четвер 27 серпня 2020 18:23
У Парижі вводять обов'язковий масковий режим на вулиці
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Влада Парижа прийняли рішення ввести обов'язковий масковий режим на всій території міста. Постанова набере чинності з 28 серпня.

Про це заявила заступник мера з проблем охорони здоров'я Анн Суйри, передає Le Figaro.

"Носіння масок стане обов'язковою на всій території Парижа з п'ятниці з 08:00 (09:00 за київським часом)", - заявила вона.

Раніше прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що Париж був кваліфікований як одне з міст з активним поширенням коронавірусу. Він додав, що виступає за повсюдне носіння масок на території всіх великих міст країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції в публічних закритих приміщеннях є обов'язковим носіння масок.

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